Smart ‘impazzita’ si schianta contro un albero: conducente rifiuta l’alcol test

L’automobilista è stato multato dagli agenti della Polizia Municipale

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale nel viale Poetto, dove una Smart Fortwo condotta da un 44enne residente a Quartu Sant’Elena percorreva Viale Poetto con direzione centro città. All'incrocio con via S'arrulloni si scontrava con un Suzuki Vitara, guidato da un 65enne, anche lui quartese: dopo l'urto la Smart ha perso il controllo abbattendo un albero di oleandro e terminando la sua folle corsa a cavallo dell'aiuola spartitraffico.

L’automobilista a bordo della Smart è risultato senza patente per non averla mai conseguita e senza assicurazione e non è stato in grado di effettuare la prova con l'etilometro.

Per le prime due violazioni dovrà pagare circa 5.850 euro, mentre è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per la mancata prova dell'alcoltest. Nell'incidente non ci sono stati feriti, sul posto la Polizia Municipale per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.