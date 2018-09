Operazione antidroga nelle case popolari: in trappola due giovani cagliaritani

Nelle cantine del palazzo un deposito di stupefacenti, sul quaderno dei pusher la contabilità degli acquirenti

Di: Alessandro Congia

Un vero e proprio tesoretto della droga, opportunamente occultata all'interno di una cantina, situata in via Sanna a Pirri.

Preoccupa il ritrovamento di un libro 'contabile' dell'attività di smercio nei confronti degli acquirenti: la sezione Falchi della squadra Mobile della Questura, coordinata dal dirigente Marco Basile, ha sgominato un'organizzazione dedita allo spaccio, con a capo Stefano Lattuca, dell'84 e Alexandro Masala, entrambi arrestati.

Nelle case popolari di Pirri gli investigatori hanno sequestrato 5 chili in panetti di hashish, circa 150 di cocaina e 500 grammi di marijuana, poco meno di 5mila euro in banconote di vario taglio, una pistola calibro 22 Beretta che da accertamenti è risultata rubata a maggio dello scorso anno. Masala, rinchiuso nel carcere di Uta, deteneva anche 8 chili di hashish.

Per meglio eludere i controlli delle forze dell'ordine, i due spacciatori avevano installato un sistema di video sorveglianza: il dottor Marco Basile ha tenuto a precisare come anche questo blitz è solo uno dei molteplici posti in essere dagli uomini della Mobile, frutto di pressioni investigative volte a contrastare le attività illecite nel circondario cagliaritano.