Al campo nomadi una discarica di rifiuti pericolosi: sul posto i Carabinieri

In quell’area sono stati bruciati cumuli di rifiuti per ottenere il rame, denunciato un 48enne

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri del Comando Compagnia di Carbonia, unitamente al personale dell'11° Nucleo Elicotteri di Cagliari-Elmas, al termine di un servizio a largo raggio pianificato dal comando provinciale di Cagliari, finalizzato al contrasto dei reati di inquinamento ambientale, hanno denunciato a piede libero Nenad Ahametovic, nato in Cagliari, 48enne, residente a Carbonia, domiciliato presso il campo nomadi autorizzato del Comune di Carbonia, perché indiziato del reato di gestione di rifiuti speciali e urbani pericolosi, non autorizzata.

Nel corso del sopralluogo, eseguito anche con la ricognizione aerea effettuata dall'11° Elinucleo di Elmas che sorvolava l'area durante i controlli, è emerso che l’uomo aveva deturpato e inquinato l'intera area adiacente il campo nomadi, realizzando una discarica abusiva dell'estensione di circa 100 metri quadri, in cui aveva accatastato materiale ferroso, plastiche, pneumatici, elettrodomestici e lampioni in ghisa per l'illuminazione pubblica non più utilizzabili, senza le prescritte autorizzazioni per l'esecuzione della predetta attività di raccolta e smaltimento.

Di quanto accertato ne è stata data comunicazione alla competente autorità per la bonifica dell'area sequestrata. Nel corso delle ispezioni eseguite presso i due campi nomadi di Carbonia sono state identificate 40 persone.