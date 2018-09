Pugno duro contro il “tavolino selvaggio”, sanzionati due locali della Marina

Proseguono i controlli della Polizia Municipale per la verifica dei locali che posizionano i tavolini all’aperto e somministrano gli alcolici oltre l’orario stabilito

Di: Alessandro Congia

Come preannunciato anche questa settimana la Polizia Municipale ha effettuato dei servizi di controllo specifici nei quartieri della movida cittadina. Nella notte tra venerdì e sabato le donne e gli uomini in divisa hanno effettuato le verifiche nel quartiere Castello su 6 locali che sono risultati tutti in regola.

Durante le ore notturne, tra sabato e domenica, sono stati controllati 11 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel quartiere Marina. I controlli iniziano a dare i loro frutti e la maggior parte dei commercianti rispetta il regolamento sulle occupazioni del suolo ed al controllo sono risultati perfettamente allineati con le concessioni.

Solo 1 esercizio su 11 è stato sanzionato per occupazione doppia rispetto a quella concessa e per mancanza di listino prezzi; un altro esercizio si è visto comminare una sanzione per erogazione di bevande alcoliche in orario vietato. Quest'ultimo verrà segnalato al servizio delle attività produttive per l'eventuale provvedimento di chiusura e all'ufficio tributi comunale per il recupero del tributo evaso sull'occupazione effettuata.

I controlli proseguiranno secondo la specifica programmazione del Comando della Polizia Municipale e vedranno coinvolti anche altri quartieri e si svolgeranno anche negli orari diurni dei giorni feriali.