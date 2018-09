Residuato bellico messo in sicurezza dai carabinieri

Sul posto gli artificieri dei Cacciatori "Sardegna"

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri del Comando Stazione di Ortueri, allertati da un cittadino, hanno reperito un residuato bellico risalente alla Prima guerra mondiale e consistente in una bomba a mano di forma ovoidale denominata “ananas”, in virtù della sua forma che ricorda appunto quel frutto ma che è estremamente pericolosa per la sua capacità di produrre schegge metalliche.

I militari della locale Stazione hanno prima messo in sicurezza l’area e hanno richiesto l’immediato intervento dei Carabinieri artificieri dello Squadrone “Cacciatori di Sardegna” che hanno sequestrato e messo in sicurezza l’ordigno.

La bomba proveniva da una collezione di vecchi cimeli storici, ed al riguardo si raccomanda la cittadinanza di non toccare e soprattutto non raccogliere per nessun motivo eventuali ordigni esplosivi reperiti a qualunque titolo e tantomeno portarli in casa e collezionarli, ma di allertare i carabinieri.