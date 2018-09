Civilservice@ e Meta Service: pubblicati i bandi per il Servizio Civile Nazionale

12 volontari tra i 18 e i 28 anni saranno coinvolti nei progetti del Comune e della Fondazione Alghero

Di: Antonio Caria

Il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero hanno reso noto che sono pubblicati i bandi per il Servizio Civile Nazionale destinato ai ragazzi tra i 18 e i 28 anni. La data di scadenza, per entrambi è fissata per il 28 settembre e vedrà coinvolti 12 volontari (6 per ogni progetto) che riceveranno un compenso mensile di 433,80 euro.

CIVILSERVICE@ - Servizio di Facilitazione Digitale, questa la denominazione del progetto del Comune di Alghero amministrato dal Sindaco Mario Bruno, vuole agire in supporto di quei cittadini che, per l’appartenenza generazionale o per altri fattori (titolo di studio, condizione professionale) si trovano a vivere in una situazione di rischio e difficoltà sociale e costituiscono le fasce vulnerabili della società.

Quello della Fondazione Alghero, Meta Service, vuole contribuire a promuovere e valorizzare i beni culturali e i musei della città di Alghero con la finalità di promuovere e incrementare il turismo offrendo e gestendo un ampio ventaglio di prodotti culturali.

Maggiori informazioni nel sito istituzionale www.comune.alghero.ss.it, nella pagina Servizio Civile Nazionale.