Blitz dei Carabinieri: sequestrate armi, munizioni ed esplosivi

I dettagli verranno forniti in conferenza stampa, alle 11.30

Di: Redazione Sardegna Live

Armi, munizioni ed esplosivo: è quanto hanno recuperato e sequestrato, durante un'importante operazione, i carabinieri della Compagnia di Cagliari, attraverso un blitz portato a termine nelle ultime 24 ore.

I dettagli del sequestro verranno forniti in mattinata, dopo la conferenza stampa fissata per le 11.30, presso gli uffici della Compagnia di via Nuoro, a Cagliari.

Notizia in aggiornamento