Giovane pusher in trappola, in manette un 27enne del posto

I militari hanno sequestrato droga e denaro

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri della Stazione di Villasimius, in esito ad uno specifico servizio antidroga, condotto nell'ambito del territorio del Sarrabus, a Villasimius, hanno tratto in arresto M.A. un 27enne del luogo, disoccupato, trovato in possesso e nella disponibilità di quasi 60 grammi circa di marijuana suddivisa in dosi e all'interno di barattoli, alcune piante di marijuana in vasi, un bilancino e vario materiale utile per la coltivazione compresi fertilizzanti e quasi 1000 euro in denaro contante.

L'uomo è stato accompagnato presso il Comando di San Vito e successivamente trasferito presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo previsto per la mattina di oggi dall'Autorità Giudiziaria Cagliaritana.