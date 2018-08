Furto da Ovs Kids, i ladri portano via il registratore di cassa: indagano i Carabinieri

I ladri si sono dovuti accontentare del fondo cassa custodito all’interno del punto vendita

Di: Alessandro Congia

Alle 07.30 odierne i militari dell'Aliquota Radiomobile del Norm della Compagnia di Quartu Sant'Elena sono intervenuti nella via Trieste di Selargius, presso il punto vendita OVS Kids, in quanto poco prima ignoti malviventi, dopo avere forzato la porta d'ingresso principale, hanno asportato il registratore di cassa contenente la somma di euro 150 circa. Indagini in corso a cura della stazione di Selargius e del Norm di Quartu Sant'Elena.