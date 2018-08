Giovani ladre sorprese all’Oviesse con i profumi rubati: denunciate

L'equipaggio della squadra Volante è intervenuto in via Dante

Di: Alessandro Congia

Nell’ambito del potenziamento del dispositivo di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, mediante la costante vigilanza di tutte le zone della città, gli agenti della Squadra Volante hanno denunciato in stato di libertà due giovani, di cui una minorenne resesi responsabili di furto aggravato in concorso; la maggiorenne è stata denunciata anche per il reato di possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 17.10 quando è giunta una chiamata al 113 che chiedeva l’intervento di una volante poiché era stata asportata della merce dal negozio Oviesse di Via Dante. L’equipaggio della Squadra Volante, inviato sul posto dal Centro Operativo, ha accertato che il responsabile dell’esercizio commerciale, poco prima, aveva notato due ragazze in atteggiamento sospetto che si aggiravano tra gli scaffali e aveva deciso di seguirle a distanza.

In effetti, una delle due, che si aggirava nel reparto profumeria, occultava alcuni cosmetici coprendoli con dei capi di abbigliamento mentre l’altra la seguiva, tenendo in mano altri prodotti prelevati del reparto profumeria.

La più grande delle due, accortasi di essere stata vista, riponeva i capi di abbigliamento e i cosmetici negli scaffali mentre la minorenne, che non si avvedeva di essere seguita, si introduceva in uno degli spogliatoi uscendo qualche minuto dopo a mani vuote. Una volta all’esterno dei camerini entrambe hanno raggiunto le casse superandole e facendo così scattare l’allarme antitaccheggio.

Fermate dal responsabile sono state trovate in possesso di 4 articoli di cosmesi, che erano stati occultati nella borsa della minore e, una volta giunto sul posto l’equipaggio della Squadra Volante, è emerso che la giovane aveva nascosto altri 3 prodotti cosmetici.