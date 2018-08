“Fra lago e nuraghi”: un successo per la ciclopedalata promossa da Pozzo Bike

L'evento ha interessato Pozzomaggiore, Padria, Monteleone Rocca Doria e Mara

Di: Antonio Caria

Una giornata ventilata ma con una temperatura accettabile ha accompagnato i 45 partecipanti nella ciclopedalata “Fra lago e nuraghi”, promossa da Pozzo Bike, presieduta da Costantino Cossu, in collaborazione con l'Amministrazione comunale e la Pro loco.

Una manifestazione, inserita all'interno degli eventi dell'estate pozzomaggiorese, che ha visto coinvolti i territori comunali di Pozzomaggiore, Padria, Monteleone Rocca Doria e Mara.

I corridori si sono cimentati in un percorso di circa 50 chilometri in cui è stato possibile ammirare un paesaggio davvero incantevole, un buon viatico per la promozione turistica di questa parte di Sardegna. Un gustoso pranzo ha messo fine a questa intensa giornata dedicata alla natura e allo sport.