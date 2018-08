Gabriele Cuccuru cavallo di punta per l'ardia di Santu Antineddu

La festa è in programma il 31 agosto e l'1 settembre

Di: Antonio Caria

Sarà Gabriele Cuccuru il cavallo di punta per la festa di Santu Antineddu 2018 a Pozzomaggiore, in programma nelle giornate del 31 agosto e dell'1 settembre. La decisione è arrivata nei giorni scorsi.

Un grande privilegio per il cavaliere pozzomaggiorese che avrà anche l'opportunità, come da tradizione di essere il primo cavaliere ad effettuare la salita nella novantasettesima edizione della Sagra di Costantino, in programma il prossimo anno.

Il ruolo di prima scorta sarà ricoperto da Angelo Cuccuru e Giancomita Nurra, la seconda da Sergio Rosas e Bastiano Rassu mentre la terza da Mauro Rosas e Angelo Sanna.