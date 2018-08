Addio a Tancredi Tucconi, «sa contra» storica del Tenore Remunnu ‘e Locu di Bitti

Era stato nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana il 27 dicembre del 2007

Di: Roberto Tangianu

La sua voce si è spenta per sempre questa sera (martedì 21 agosto) nell’ospedale San Francesco di Nuoro. Tancredi Tucconi, “sa contra” storica del Tenore Remunnu ‘e Locu di Bitti, è morto all’età di 87 anni dopo aver intrecciato i versi di un canto senza fine in ogni angolo del mondo.

Barbiere di professione, Tancredi era stato nominato insieme ai suoi compagni di viaggio Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana il 27 dicembre del 2007.

I Tenores di Bitti “Remunnu ‘e Locu” nascono nel 1974. Nel gruppo originario le voci erano quelle di Daniele Cossellu (boghe e mesu ‘oghe), Tancredi Tucconi (contra), Piero Sanna (boghe e mesu ‘oghe) e Batore Bandinu “Pante” (bassu).

È negli anni ’80 che cominciano le varie collaborazioni con alcuni mostri sacri del panorama musicale mondiale.

Lester Bowie, Ornette Coleman, Frank Zappa e Peter Gabriel rimangono letteralmente stregati da questa forma di canto e il leader dei Genesis rimane folgorato dalle esecuzioni dei Tenores di Bitti tanto da decidere di pubblicare alcuni lavori del gruppo per la propria etichetta discografica “Real World”.

I “Remunnu ‘e Locu” sono i maestri riconosciuti di questa arte vocale, non solo per il rigore della loro ricerca e per il rispetto della tradizione più autentica, ma più semplicemente perché sono considerati da oltre quarant'anni la perfezione del canto "a tenore".

Tancredi Tucconi, nel corso di una vita, ha contributo a salvaguardare questo patrimonio musicale di cui tutti noi andiamo fieri e orgogliosi.