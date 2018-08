Vacanze terminate per Mattarella, il presidente saluta La Maddalena

Il Capo dello Stato rientra a Roma

Di: Redazione Sardegna Live

Vacanze terminate per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a La Maddalena. Il Capo dello Stato ha lasciato l'isola ieri sera per fare rientro a Roma.

Mattarella era arrivato nell'arcipelago maddalenino il 10 agosto scorso per trascorrervi le vacanze come già in passato avevano fatto i suoi predecessori Cossiga, Ciampi e Napolitano . La vacanza di dieci giorni si è interrotta sabato scorso per partecipare ai funerali di Stato a Genova (il Capo dello Stato ha fatto rientro in giornata in Sardegna).

"Ho avuto modo di salutare personalmente ed a nome di tutti i maddalenini e turisti il nostro Presidente, ripartito per Roma - ha detto il sindaco della città Luca Carlo Montella -. Ho consegnato a Mattarella una cartella contenente le numerose lettere fatte pervenire al sindaco dalla gente comune, dal comitato in difesa dell'Ospedale Paolo Merlo, e da don Domenico. Sono grandi le preoccupazioni che viviamo in questo periodo e che, con la pediatria, la oncologia, la camera iperbarica, la dialisi e tutti gli altri problemi che affliggono l'ospedale, ci stanno letteralmente levando il sonno dopo la chiusura del punto nascita".

"Ancora grazie Presidente per la gradita presenza in questa Isola, per le belle parole espresse nei confronti di questa comunità e per quanto ha saputo trasmettere alla nostra gente. Grazie, inoltre - ha concluso il sindaco di La Maddalena - per quanto potrà fare per i problemi di cui ho fatto cenno e dei quali mi è dispiaciuto davvero tediarLa in questi Suoi giorni di meritato riposo. Speriamo di averla presto ancora tra noi, con la promessa che questa gente saprà rispettare ancora una volta i suoi impegni di accoglienza. Grazie, infine, a tutte le forze dell'ordine che con consueta perizia hanno reso il loro servizio con vera galanteria".