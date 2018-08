Concorso fotografico "Il Carnevale estivo di Buggerru". Ecco il regolamento

Invito a tutti i fotografi professionisti e amatoriali ad immortalare le immagini più belle della sfilata delle maschere tradizionali della Sardegna in programma sabato 18 Agosto

Di: Redazione Sardegna Live

Il Carnevale della Sardegna centrale ha nella maschera tradizionale un grande patrimonio rimasto integro dopo migliaia di anni, che affonda le sue radici nelle ritualità sacre delle antiche popolazioni locali.

Sardegna Live, in occasione della manifestazione “Le Radici della Sardegna” – Sfilata delle maschere etniche tra i Miti & i Riti di un’isola che incanta”, che si svolgerà a Buggerru sabato 18 agosto alle ore 22.00, promuove, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Feminas di Buggerru, il 1° Concorso Fotografico denominato “IL CARVEVALE ESTIVO DI BUGGERRU, TRA I MITI & I RITI DI UN’ISOLA CHE INCANTA”.

Al vincitore del Concorso (giuria istituzionale) sarà consegnata una preziosa maschera barbaricina interamente realizzata a mano da uno dei più apprezzati artigiani di Ottana, mentre al vincitore del Concorso (giuria popolare), sarà consegnata una confezione di vini con maglietta Sardegna Live.

Regolamento

ORGANIZZATORI Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso da da Sardegna Live in collaborazione con la Cooperativa Sociale Feminas di Buggerru, in occasione della manifestazione “Le Radici della Sardegna” – Sfilata delle maschere etniche della Sardegna, che si svolge a Buggerru sabato 18 agosto 2018 alle ore 22.00.

TEMA L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, il Carnevale estivo di Buggerru, nei sentieri di un’identità che può essere scoperta e riscoperta attraverso le espressioni dell’isola che caratterizzano i riti, i ritmi, le suggestioni che le maschere tradizionali evocano, viste e fotografate con occhi nuovi e differenti, oltre i luoghi comuni, cercando un punto di vista libero e possibilmente inedito.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi professionisti e non professionisti, senza limiti d’età. Ogni partecipante potrà inviare una foto che ritrae il tema del succitato concorso (con indicazione del titolo che si vuole dare all’immagine) e una scheda indicante nome, cognome e indirizzo dell’autore, sottoscritta dallo stesso, il quale autorizza gli organizzatori all’utilizzo delle immagini per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali promosse da Sardegna Live, comunque senza la finalità di lucro (come meglio specificato di seguito).

Il materiale fotografico dovrà essere spedito all’indirizzo redazione@sardegnalive.net, entro il 25 agosto 2018.

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE Sono ammesse fotografie in bianco e nero e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg). Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite.

GIURIE Saranno due le Giurie che valuteranno i lavori pervenuti con giudizio insindacabile, ciascuna delle quali assegnerà un premio per la propria categoria. La prima Giuria, (“popolare”), è formata da tutti coloro che cliccheranno su MI PIACE attraverso la piattaforma Facebook sulla Pagina di Sardegna Live, che strutturerà uno spazio di raccolta di tutte le immagini che saranno inoltrate nei giorni indicati fino allo scadere de termine. Al vincitore di questa categoria sarà consegnata una confezione di vini. La seconda Giuria (“istituzionale”), sarà formata da un’apposita commissione che si riunirà per esprimere un parere che porterà all’assegnazione del premio “maschera di Ottana”.

PREMI Le prime due fotografie classificate (una per ogni categoria, “popolare” e “istituzionale”), saranno premiate rispettivamente con una confezione di vini con maglietta Sardegna Live e con la maschera del carnevale barbaricino, prodotta artigianalmente.

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali promosse da Sardegna Live, comunque senza la finalità di lucro. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196.

Il materiale inviato sarà reso pubblico e non sarà restituito.