Spedizione punitiva contro un 21enne: nei guai 5 giovani, tre sono minorenni

Sono 5 i decreti di perquisizione domiciliare emessi dalla Procura della Repubblica nei confronti di cinque giovani di Pula

Di: Alessandro Congia

Hanno aggredito un 21enne di Cagliari all’interno di un bar in via Lamarmora, procurandogli diverse fratture e contusioni con una prognosi dei medici di 30 giorni di cure.

Il motivo della spedizione punitiva sarebbe da attribuire alla spartizione delle zone dove spacciare la droga: i Carabinieri della stazione di Pula, assieme ai colleghi dell’Unità Cinofila, hanno così perquisito le abitazioni degli aggressori (in tutto cinque giovani, di cui tre minorenni con precedenti penali), per i destinatari del provvedimento pende una denuncia per il reato di lesioni aggravate.

Il grave episodio di rappresaglia risale allo scorso 5 luglio: quella notte il gruppo era deciso a dare una lezione al loro rivale, ma le indagini dei militari dell’Arma hanno permesso di dar luogo ai decreti del Tribunale nei confronti degli aggressori.