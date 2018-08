Addetti alle pulizie Laore: col nuovo appalto meno ore, a rischio 13 famiglie

Il malessere dei dipendenti denunciato dal consigliere regionale, Edoardo Tocco

Di: Alessandro Congia

“Non è possibile tagliare ulteriormente lo stipendio degli addetti alle pulizie dell’agenzia Laore perché mette a rischio la sopravvivenza degli stessi lavoratori che da anni sono impegnati nel servizio”.

E’ quanto sottolinea il consigliere regionale Edoardo Tocco (FI) che ha presentato un’interrogazione urgente sulla vertenza che vede coinvolti tredici dipendenti. “Con la modifica dell’appalto – spiega l’esponente degli azzurri – è stato ridotto l’orario di lavoro, con un taglio del 22 per cento rispetto al precedente accordo”.

Un decremento che ha prodotto la conseguente decurtazione del salario per gli operatori impegnati nell’attività di pulizie. “E’ urgente un intervento urgente della giunta – conclude Tocco - perché convochi i responsabili di Laore, trovando una soluzione che ristabilisca i vecchi orari e garantisca sia la continuità di reddito per i lavoratori, sia un adeguato servizio per i dipendenti dell’Agenzia”.