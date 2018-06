Stipulavano contratti assicurativi non validi: denunciate 3 persone

I malfattori agivano tramite contatti telefonici.

Di: Redazione Sardegna Live

Prosegue l’azione dei militari del Comando Provinciale di Nuoro, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità, nel contrasto all’annoso fenomeno delle frodi in materia assicurativa.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Bitti, al termine di complesse e articolate attività di indagine, scaturite da una denuncia di un 30enne di Bitti, allevatore, accortosi della sua polizza assicurativa RCA non era valida, sono riusciti a risalire e così denunciare tre persone alla competente Autorità Giudiziaria per concorso in truffa. I tre, di età compresa tra 35 e 60 anni, pregiudicati, sono residenti due in provincia di Napoli e uno in provincia di Caserta.

I malfattori, come spiegato dai Carabinieri, agivano tramite contatti telefonici. Oltre ai modi affabili e alla parlantina forbita, per accalappiare le vittime applicavano prezzi assolutamente concorrenziali e forse proprio questo dato, in un periodo di crisi come quello attuale, ha costituito il tassello più importante per far cadere le vittime nella sua trappola.

È molto importante prestare molta attenzione ai prezzi vantaggiosi proposti. Pertanto, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro invita i cittadini a sporgere immediata denuncia nei comandi Arma dislocati in tutta la provincia. Sono attualmente in corso attività finalizzate anche all’individuazione di ulteriori vittime che potrebbero essere ancora all’oscuro del meccanismo truffaldino.