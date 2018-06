Moto si schianta contro auto. Interviene l'elisoccorso: grave centauro

Ferito anche l'altro passeggero in sella alla motocicletta

Di: Redazione Sardegna Live

Grave incidente questo pomeriggio a Villasimius. Nello scontro tra un'auto e una moto hanno avuto la peggio i passeggeri della motocicletta scaraventati sull’asfalto.

Una delle due persone in sella al mezzo a due ruote, in particolare, ha riportato gravi lesioni ed è stata trasportata d'urgenza in elicottero all'ospedale Marino. Anche il secondo ferito si trova in ospedale.

La dinamica dello schianto è ancora da chiarire. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.