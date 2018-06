A Mauro Meloni e Giovanni Matteo Manchia la seconda edizione del premio “Eugenio Maddalon”

Successo per il concorso organizzato in ricordo del grande protagonista dell’agricoltura sarda nel Novecento

Di: Antonio Caria

Si è svolta nei giorni scorsi, presso il “Museo delle macchine agricole” dell’istituto agrario Nicolò Pellegrini a Sassari, la cerimonia di assegnazione della seconda edizione del premio di studio intitolato a Eugenio Maddalon, figura carismatica nel campo dell’agricoltura sarda del novecento.

L’incontro è stato aperto dal stato dirigente del Pellegrini, Paolo Acone. A seguire gli interventi del sindaco di Sassari, Nicola Sanna, del consigliere regionale Luigi Lotto (membro della commissione Agricoltura), dell’assessora all’Istruzione del Comune di Sassari, Alba Canu e del docente universitario di Estimo rurale, Francesco Nuvoli.

Nel corso dell’appuntamento è stata ricordata la figura di Maddalon come uomo, del sindacalista e politico, definito come esempio di rettitudine e di rara onestà intellettuale, fedele ai valori di giustizia sociale e precursore di un’agricoltura di qualità, maestro e punto di riferimento per tante generazioni di agricoltori e anche per tanti giovani agronomi.

Per la famiglia erano presenti la moglie Paola e la figlia Grazia. Il primo premio è andato, ex aequo, a Mauro Meloni con “Sogni dipinti a metà” e Giovanni Matteo Manchia con “Agricoltura di qualità”, entrambi della VT.

Il secondo, sempre a pari merito ad Andrea Chessa della VTB, a Luciana Biccheddu, Sara Maria Casu, Federica Puddu, Giovanni Galistu della III V, a Hernando Bussu, Francesco Capitta e Andrea Delogu della V TB, a Bardilio Duras della VTB, a Giovanni Antonio Monne della VTB, Enzo Mulas della VT, Andrea Simula e Nicholas Milia della VT, Andrea Mastinu e Antonio Casu della VT, Matteo Sini della VT e Marco Pulina della VTB. Ai partecipanti è stato consegnato un attestato di merito.