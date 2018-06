Arnesi da scasso e passamontagna per il furto: due giovani in manette

I militari dell’Arma li hanno denunciati a piede libero

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri della stazione di Capoterra della compagnia di Cagliari, nel corso dell’esecuzione di misure cautelari eseguite nei giorni scorsi, hanno denunciato in stato libertà due soggetti classe 1982 e classe 1985, rispettivamente per i reati di ricettazione e furto aggravato in concorso, proprio poco prima di tradurli presso la casa circondariale di Uta.

Il tutto infatti è avvenuto poiché, nel corso della perquisizione domiciliare che anticipa di norma l’esecuzione di una misura cautelare, i due soggetti venivano trovati in possesso di arnesi da scasso, passamontagna, una Fiat Panda utilizzata per il compimento del furto aggravato in concorso compiuto lo scorso 15 marzo nei confronti dell’abitazione di una donna residente a Capoterra, nonché un televisore Samsung LCD, oggetto di furto perpetrato il 17 e il 18 febbraio ai danni di un altro residente di Capoterra.