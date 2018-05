Pistola e droga in auto: arrestato 20enne

Il giovane è ora ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.

Di: Redazione Sardegna Live

I Militari della Squadriglia di Monte Pizzinnu, coadiuvati dai colleghi da un’unità cinofila dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, hanno arrestato un 20enne, residente a Siniscola, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nello specifico, i Carabinieri, durante un posto di blocco nell’abitato di Siniscola, hanno proceduto al controllo del giovane a bordo di un’auto, dove i militari hanno trovato della marijuana già suddivisa in dosi pronta per lo spaccio, una pistola scacciacani, 400 euro, tutto l’occorrente per pesare e suddividere la sostanza stupefacente.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in attesa del processo per direttissima.