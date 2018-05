69^ Cavalcata Sarda, il programma della Rassegna Regionale di danze, suoni e colori dell'isola

Lo spettacolo, condotto da Giuliano Marongiu, prenderà il via alle ore 18

La Rassegna Regionale di danze, suoni e colori dell'isola prenderà il via oggi, a Sassari, in occasione della 69^ Cavalcata Sarda. L'appuntamento è alle ore 18 in piazza d'Italia per lo spettacolo condotto da Giuliano Marongiu.

Ecco l’ordine di esibizione dei protagonisti.

Inoria Bande

Sa Logudoresa seria



Gruppo Folk “San Nicola” di Sassari

“Logudoresa”

Organetto: Angelo Nieddu



Gruppo Folk “Kellarious” di Selargius

“Su ballu de s’arroda”

Organetto: Federico Longoni



Gruppo Folk “Gli Scalzi” di Cabras

“Su ballu crabarissu”

Launeddas: Stefano Pinna



Gruppo Folk Sorres di Villasor

“Su ballu de Peppedda”

Voce e chitarra: Stefano Matia

Launeddas: Giuseppe Abis



Gruppo “Santa Maria de Bubalis” di Siligo

“Ballu tundu cantadu”

Voce: Alessandro Melis

Chitarra: Fabrizio Bandinu

Fisarmonica: Davide Caddeo



Gruppo Folk Biddobrana di Villaurbana

“Ballu biddobranesu”

Fisarmonica: Gianni Ore



Gruppo Folk “San Gabriele” di Villagrande Strisaili

“Sa presentada”

Organetto: Michele Agus



Gruppo Folk “Onnigaza” di Ghilarza

“Ballu cantau”

Voce a cappella: Susy Marras



Gruppo Folk “Orohole” di Ovodda

“Ballu tundu ovoddesu”

Organetto: Giovanni Mattu



Gruppo Folk “Olbiese” di Olbia

“Lu Scottis”

Fisarmonica: Paolo Pileri



Roberto Tangianu

“Fiorassiu”



Gruppo Folk “A manu tenta” di Osilo

“Danza”

Organetto: Lorenzo Chessa



Gruppo Folk “Texile” di Aritzo

“Su frore”

Organetto: Riccardo Sanna



Gruppo Folk “Santu Jacu” di Orosei

“Ballu brincu”



Tenores “Remunnu ‘e Locu” di Bitti

Boche ‘e notte Ballu seriu Ballu lestru



Gruppo Folk “Sas Prennas” di Bitti

Ballu seriu

Organetto: Alessandro Zizi



Gruppo Folk “Pro loco”di Samugheo

“Orrosciada”

Fisarmonica: Roberto Fadda



Gruppo Folk “Balladores” di Ollolai

“Ballu tundu ‘e indassa”

Organetto: Riccardo Soro



Coro “Amici del Folklore” di Nuoro

Direttore: Tonino Paniziutti

“Barone ‘e sa tirannia”



Gruppo Folk “Amici del Folklore”

“Ballu tundu”

Organetto: Gianpaolo Piredda



Gruppo Folk “Gocille” di Bottidda

“Ballu currende”

Organetto: Andrea Muredda



Gruppo Folk “Brathallos” di Fonni

“Ballu sartiu girau a ballu ‘e tresse”

Armonica a bocca: Antonio Chillocci



Gruppo Folk “Figulinas” di Florinas

“Ballu tundu fiolinesu”

Voce: Sandro Chessa

Chitarra: Giuseppe Murru

Fisarmonica: Giuseppe Cubeddu



Gruppo Folk “Antonia Mesina” e Tenore “Supramonte” di Orgosolo

“Su passu torrau”



Gruppo Folk “Don Milani” di Dorgali

“Ballu dorgalesu”

Organetto: Tore Delussu



Gruppo Folk Proloco di Paulilatino

“S’andanza”

Organetto: Alessandro Oppo



Gruppo Folk “Su Gologone” di Oliena

“Ballu sartiu”

Organetto: Cosimo Lippi



Gruppo Folk “Santu Antine” di Sedilo

“Su bicchiri”

Organetto: Paolo Virdis



Gruppo Folk “Sant’Anna” di Tortolì

“Ballu antigu girau”

Organetto: Francesco Orrù

Trunfa: Eugenio Cabras



Coro di Usini

Direttore: Mario Tedde

“Vendetta”

Autore: Nanni Brundu Chitarra: Nanni Brundu



Coro di Uri

Direttore: Marco Lambroni

“Procurade ‘e moderare”

(Francesco Ignazio Mannu)



Tenore “Santa Sarbana” di Silanus

“Pinturas” “Passu turradu” “Turturella incantadora”



Gruppo Folk “Tradizioni Popolari” di Villanova Monteleone

“S’inghindulada”

Organetto: Giovanni Lai



Gruppo Folk “Ittiri Cannedu” di Ittiri

“Sa logudoresa”

Voce: Giovannino Marreu

Fisarmonica: Tore Chessa

Chitarra: Tore Matzau



Cunsonu “Santu Juanne” di Thiesi

“Boghe notte” “Ballu” “Muttos”



Gruppo Folk “Monte Alma” di Nulvi

“Presentada”

Organetto: Gianuario Mugoni



Gruppo Folk “Santa Rughe” di Uri

”Logudoresa a boghe chitterra e fisarmonica”

Fisarmonica: Giuseppe Cubeddu

Voce:Antonio Porcu

Chitarra : Costantino Doppiu



Gruppo Folk “Gurusele” Thatari di Sassari

“Logudoresa”

Organetto: Alessandro Zizi



