Domani la sfida tra Pozzomaggiore e Thiesi

Previsto il pubblico delle grandi occasioni. Inizio alle 17.00

Di: Antonio Caria

Seconda contro prima. Ormai certe della posizione in classifica, Pozzomaggiore e Thiesi si sfideranno domani 19 maggio alle 17.00 per chiudere in bellezza il loro straordinario campionato.

Una sfida molto attesa, con le due squadre intenzionate a chiudere con una vittoria la stagione 2017-2018. I rossoblu di Andrea Ruiu tenteranno di “Vendicare” la sconfitta all’ultimo minuto dell’andata. Nonostante qualche risultato negativo nel girone di ritorno, i pozzomaggioresi hanno saputo costruire questo secondo posto grazie alla costanza e, soprattutto, alla valorizzazione dei giocatori “Made in Pozzomaggiore”. Un giusto premio per il lavoro portato avanti dalla Società del presidente Pietro Biosa e del Direttore Sportivo Federico Leoni.

Di contro, i neroverdi di Gian Mario Rassu vorranno regalare un’ultima soddisfazione stagionale ai loro tifosi prima di affrontare il campionato di Promozione. Un girone di andata tra alti e bassi cancellato da un ritorno strepitoso che ha premiato il lavoro societario del Presidente Peppino Mannu e del Ds Marco Marras.

Una sfida che metterà di fronte anche i bomber delle due formazioni, Angelo Meloni (Pozzomaggiore) e Luigi Marras (Thiesi). Al comunale si aspetta il pubblico delle grandi occasioni, per questo derby del Meilogu che, in caso di ripescaggio del Pozzomaggiore, potrebbe ripetersi anche in Promozione.