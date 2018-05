BricoCenter in crisi: chiude il punto vendita dell'Auchan di Sassari

I quindici dipendenti rimarranno senza lavoro

Di: Redazione Sardegna Live

Dal 31 maggio prossimo il punto vendita dell’Auchan di Sassari di BricoCenter chiuderà i battenti. La comunicazione ufficiale è arrivata qualche giorno fa. Da fine mese i quindici dipendenti si ritroveranno senza lavoro.

Brico Center arrivò a Sassari nell’aprile del 1991 in via Pascoli, e dal 1996 si trasferì nel centro commerciale Auchan. Per quasi trent’anni è stato un punto di rifermento per gli appassionati del bricolage del nord Sardegna.

Dal 2010, quando i dipendenti erano 63 e il fatturato si avvicinava ai 12milioni di euro, le cose sono cambiate drasticamente.

Una delle cause del calo di vendita, come raccontano i dipendenti a La Nuova Sardegna, è stata l’ingresso nel mercato del colosso del bricolage Bricoman. “La cosa più assurda per noi – spiegano – è che Bricoman e Bricocenter fanno parte dello stesso gruppo imprenditoriale. In pratica siamo stati condannati a morte da quello che sulla carta doveva essere un nostro alleato”.

Dopo la chiusura di Brico Io, Brico Sarda e Cfadda, a fine mese abbasserà dunque le serrande anche Bricocenter.