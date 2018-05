Droga, blitz nel quartiere Is Mirrionis: nomi e volti degli arrestati

Una quarantina le abitazioni controllate palmo a palmo

Di: Alessandro Congia

(Nella foto, da sinistra: il Luogotenente Piero Meloni, il Comandante provinciale Compagnia Cagliari Luca Mennitti e il Tenente radiomobile Cagliari Stefano Martorana)

Un vero e proprio sodalizio atto a detenere, spacciate e vendere droga dai bunker di via Timavo a Cagliari.

Questa mattina all'alba duecento Carabinieri, dei Comandi provinciali di Cagliari e Sassari, in sinergia con le Unità cinofile dell'Arma, lo squadrone elicotteri Cacciatori Sardegna, con i colleghi del 9° battaglione Carabinieri Sardegna e l’appoggio di un elicottero dell'11° nucleo elicotteri di Elmas, hanno chiuso il cerchio sulla banda malavitosa a Is Mirrionis, che operava accanto all'ospedale Santissima Trinità, nel cuore di un rione storicamente ad alto rischio.

In conferenza stampa in via Nuoro, sono stati forniti i dettagli sui blitz e perquisizioni domiciliari con la conseguente notifica delle misure restrittive.

Ecco i nomi degli arrestati, sette i soggetti finiti a Uta, Salvatore Cardia, del '94, Christian Porrà, del '76, Antonio Tedde, del 78, Melissa Carta, dell'88, Federico Ciullo, dell'88, Simone Pistis, del 77 e Michael Lattucca dell'88, tutti pregiudicati per reati specifici. Due i domiciliari a carico di Valentina Tedde, del 79 e Salvatore Cadau, dell'88, anche loro già conosciuti dalle forze dell'ordine. Ancora altre persone all'epoca minorenni che ora hanno l'obbligo di dimora, Vittorio Piras, del 97, Fabrizio Medda, del 97, Roberto Mario Masala, Matteo Pisu e Michael Pintori, tutti giovanissimi.

Nello stesso contesto dei controlli loro, è stato sequestrato denaro per circa 30mila euro, scooter e un'auto Mercedes, 170 dosi tra cocaina ed eroina, oltre a tutto il materiale utile per il confezionamento della droga. In conferenza stampa è stato chiarito come il concludersi dei blitz è l'ennesima dimostrazione ai cittadini che l'Arma dei Carabinieri ha voluto dare risposte concrete in un ambiente di degrado sociale dove abitano anche persone oneste, ma particolarmente ostile per via della presenza di spacciatori seriali.

Il blitz nel quartiere Is Mirrionis