Traffico internazionale di stupefacenti: eseguite 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere

Oltre 20 tonnellate di hashish erano state rinvenute all’interno della motonave Jupiter mentre era ancorata nel porto

Di: Redazione Sardegna Live

Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Cagliari ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla locale corte d’appello nei confronti di cinque soggetti di nazionalità siriana.

I provvedimenti di cattura, la cui esecuzione è stata affidata dalla Procura generale di Cagliari agli investigatori del G.I.C.O., sono stati emessi nell’ambito del sequestro di oltre 20 tonnellate di hashish rinvenute, nell’ottobre 2015, all’interno della motonave Jupiter mentre era ancorata nel porto di Cagliari.

In quel contesto vennero arrestati il comandante e i 9 membri siriani dell’equipaggio.

Nei confronti degli stessi è già stato celebrato il processo di primo grado che si è concluso con condanne tra i 20 anni e i 6 anni e 8 mesi di reclusione per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, aggravato ai sensi della normativa contro il crimine transnazionale organizzato. Nei confronti di 5 dei soggetti siriani sotto processo i quali, dopo aver scontato un lungo periodo di detenzione, si trovavano in stato di libertà in attesa del processo di appello, ritenendo comunque sussistente un grave ed attuale pericolo di fuga connesso alla rilevante pena irrogata nei confronti degli stessi nel giudizio di primo grado, la Corte d’appello di Cagliari, ieri, 7 maggio, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere affidandone la relativa esecuzione alle Fiamme gialle cagliaritane.

Con la sentenza di primo grado, emessa nel marzo 2017, i cinque soggetti erano stati condannati a pene comprese tra i 12 anni ed i 7 anni ed 8 mesi di reclusione, poiché ritenuti partecipi dell’associazione transnazionale finalizzata alla detenzione, al trasporto via mare ed alla cessione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente.

Dei 5, tre sono stati individuati all’interno di un albergo sito nei pressi del centro di Cagliari e rinchiusi nel carcere di Uta, mentre gli altri 2 sono stati fermati e arrestati, grazie alla collaborazione della polizia di frontiera, al confine di stato di Ventimiglia.