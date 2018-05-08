Il tempo previsto per domani: ancora temporali sulla Sardegna
Addensamenti compatti sull'Isola con rovesci o temporali da sparsi a diffusi
Di: Redazione Sardegna Live - Fonte Aeronautica Militare
TEMPO PREVISTO SULL'ITALIA PER DOMANI MERCOLEDI' 09/05/18
NORD:
- MOLTE NUBI UN PO'0 OVUNQUE CON PIOGGE DA SPARSE A DIFFUSE SULLE
ZONE ALPINE, PIEMONTE, LIGURIA ED APPENNINO SETTENTRIONALE;
PARZIALE MIGLIORAMENTO ATTESO VERSO SERA ANCHE SE I FENOMENI
TENDERANNO A PERSISTERE SOPRATTUTTO SUL PIEMONTE.
CENTRO E SARDEGNA:
- ADDENSAMENTI COMPATTI SU SARDEGNA, LAZIO, TOSCANA, UMBRIA ED AREE
INTERNE DI ABRUZZO E MARCHE MERIDIONALI CON ROVESCI O TEMPORALI DA
SPARSI A DIFFUSI;
CIELO POCO NUVOLOSO SUL RESTO DELLE MARCHE.
- DECISO MIGLIORAMENTO DURANTE LE ORE SERALI.
SUD E SICILIA:
- CIELO MOLTO NUVOLOSO SULLE REGIONI PENINSULARI CON PIOGGE DIFFUSE E
LOCALI TEMPORALI, PIU' FREQUENTI SU CAMPANIA, BASILICATA, PUGLIA
CENTROMERIDIONALE E CALABRIA SETTENTRIONALE;
I FENOMENI SARANNO PIU' ISOLATI SU MOLISE E CALABRIA MERIDIONALE E SI
ATTENUERANNO COMPLESSIVAMENTE DURANTE LE ORE SERALI.
- NUBI ALTERNATE A SCHIARITE SULLA SICILIA MA CON NUVOLOSITA'
TEMPORANEAMENTE PIU' COMPATTA E SPORADICHE PIOGGE SUI RILIEVI
SETTENTRIONALI DELL'ISOLA.
TEMPERATURE:
- MINIME E MASSIME IN DIMINUZIONE AL CENTRO-NORD ED IN GENERE
STAZIONARIE ALTROVE.
VENTI:
- DEBOLI LOCALMENTE MODERATI DAI QUADRANTI OCCIDENTALI SU SARDEGNA E
SICILIA;
- DEBOLI VARIABILI SUL RESTO DEL TERRITORIO TENDENTI A DIVENIRE
DEBOLI NORDOCCIDENTALI LUNGO LE REGIONI TIRRENICHE.
MARI:
- MOSSI MARE E CANALE DI SARDEGNA E STRETTO DI SICILIA;
- POCO MOSSI I RESTANTI MARI.
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