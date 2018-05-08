seguici su Facebook seguici su YouTube seguici su Instagram seguici su Twitter seguici su Google Plus search on website
  1. Home
  2. Rubriche
  3. In Sardegna
In Sardegna

Il tempo previsto per domani: ancora temporali sulla Sardegna

Addensamenti compatti sull'Isola con rovesci o temporali da sparsi a diffusi

Il tempo previsto per domani: ancora temporali sulla Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live - Fonte Aeronautica Militare


TEMPO PREVISTO SULL'ITALIA PER DOMANI MERCOLEDI' 09/05/18

NORD:
- MOLTE NUBI UN PO'0 OVUNQUE CON PIOGGE DA SPARSE A DIFFUSE SULLE
ZONE ALPINE, PIEMONTE, LIGURIA ED APPENNINO SETTENTRIONALE;
PARZIALE MIGLIORAMENTO ATTESO VERSO SERA ANCHE SE I FENOMENI
TENDERANNO A PERSISTERE SOPRATTUTTO SUL PIEMONTE.

CENTRO E SARDEGNA:
- ADDENSAMENTI COMPATTI SU SARDEGNA, LAZIO, TOSCANA, UMBRIA ED AREE
INTERNE DI ABRUZZO E MARCHE MERIDIONALI CON ROVESCI O TEMPORALI DA
SPARSI A DIFFUSI;
CIELO POCO NUVOLOSO SUL RESTO DELLE MARCHE.
- DECISO MIGLIORAMENTO DURANTE LE ORE SERALI.

SUD E SICILIA:
- CIELO MOLTO NUVOLOSO SULLE REGIONI PENINSULARI CON PIOGGE DIFFUSE E
LOCALI TEMPORALI, PIU' FREQUENTI SU CAMPANIA, BASILICATA, PUGLIA
CENTROMERIDIONALE E CALABRIA SETTENTRIONALE;
I FENOMENI SARANNO PIU' ISOLATI SU MOLISE E CALABRIA MERIDIONALE E SI
ATTENUERANNO COMPLESSIVAMENTE DURANTE LE ORE SERALI.
- NUBI ALTERNATE A SCHIARITE SULLA SICILIA MA CON NUVOLOSITA'
TEMPORANEAMENTE PIU' COMPATTA E SPORADICHE PIOGGE SUI RILIEVI
SETTENTRIONALI DELL'ISOLA.

TEMPERATURE:
- MINIME E MASSIME IN DIMINUZIONE AL CENTRO-NORD ED IN GENERE
STAZIONARIE ALTROVE.

VENTI:
- DEBOLI LOCALMENTE MODERATI DAI QUADRANTI OCCIDENTALI SU SARDEGNA E
SICILIA;
- DEBOLI VARIABILI SUL RESTO DEL TERRITORIO TENDENTI A DIVENIRE
DEBOLI NORDOCCIDENTALI LUNGO LE REGIONI TIRRENICHE.

MARI:
- MOSSI MARE E CANALE DI SARDEGNA E STRETTO DI SICILIA;

- POCO MOSSI I RESTANTI MARI.﻿

 

Il tempo previsto per domani mattina

Il tempo previsto per domani pomeriggio

Il tempo previsto per domani sera

Il tempo previsto per domani notte

Segui Sardegna Live su Facebook

Correlati

Il nuovo shop con prodotti tipici della Sardegna

SardegnaLive mette in vendita una serie di prodotti tipici dell’Isola, scopri i cesti regalo, i prodotti per il corpo ed i gadget nel nostro shop online.

Scopri lo shop
Sardegna Live

© 2017 Sardegna Live S.r.l.
Via Faleming snc Alghero (SS) 07041
P.IVA 02622400906 - Registrazione tribunale di Sassari n. 3/2013