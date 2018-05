Il tempo previsto per domani: ancora temporali sulla Sardegna

Addensamenti compatti sull'Isola con rovesci o temporali da sparsi a diffusi

Di: Redazione Sardegna Live - Fonte Aeronautica Militare

TEMPO PREVISTO SULL'ITALIA PER DOMANI MERCOLEDI' 09/05/18



NORD:

- MOLTE NUBI UN PO'0 OVUNQUE CON PIOGGE DA SPARSE A DIFFUSE SULLE

ZONE ALPINE, PIEMONTE, LIGURIA ED APPENNINO SETTENTRIONALE;

PARZIALE MIGLIORAMENTO ATTESO VERSO SERA ANCHE SE I FENOMENI

TENDERANNO A PERSISTERE SOPRATTUTTO SUL PIEMONTE.



CENTRO E SARDEGNA:

- ADDENSAMENTI COMPATTI SU SARDEGNA, LAZIO, TOSCANA, UMBRIA ED AREE

INTERNE DI ABRUZZO E MARCHE MERIDIONALI CON ROVESCI O TEMPORALI DA

SPARSI A DIFFUSI;

CIELO POCO NUVOLOSO SUL RESTO DELLE MARCHE.

- DECISO MIGLIORAMENTO DURANTE LE ORE SERALI.



SUD E SICILIA:

- CIELO MOLTO NUVOLOSO SULLE REGIONI PENINSULARI CON PIOGGE DIFFUSE E

LOCALI TEMPORALI, PIU' FREQUENTI SU CAMPANIA, BASILICATA, PUGLIA

CENTROMERIDIONALE E CALABRIA SETTENTRIONALE;

I FENOMENI SARANNO PIU' ISOLATI SU MOLISE E CALABRIA MERIDIONALE E SI

ATTENUERANNO COMPLESSIVAMENTE DURANTE LE ORE SERALI.

- NUBI ALTERNATE A SCHIARITE SULLA SICILIA MA CON NUVOLOSITA'

TEMPORANEAMENTE PIU' COMPATTA E SPORADICHE PIOGGE SUI RILIEVI

SETTENTRIONALI DELL'ISOLA.



TEMPERATURE:

- MINIME E MASSIME IN DIMINUZIONE AL CENTRO-NORD ED IN GENERE

STAZIONARIE ALTROVE.



VENTI:

- DEBOLI LOCALMENTE MODERATI DAI QUADRANTI OCCIDENTALI SU SARDEGNA E

SICILIA;

- DEBOLI VARIABILI SUL RESTO DEL TERRITORIO TENDENTI A DIVENIRE

DEBOLI NORDOCCIDENTALI LUNGO LE REGIONI TIRRENICHE.



MARI:

- MOSSI MARE E CANALE DI SARDEGNA E STRETTO DI SICILIA;

- POCO MOSSI I RESTANTI MARI.

Il tempo previsto per domani mattina

Il tempo previsto per domani pomeriggio

Il tempo previsto per domani sera

Il tempo previsto per domani notte