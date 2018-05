Raid incendiario al dirigente comunale, distrutta l’auto di Giuseppe Corongiu

Nel mirino il dirigente comunale stimato e ben voluto in città

Di: Alessandro Congia

E’ accaduto nella notte, in via Melis a Pirri, dove abita il noto dirigente comunale di Quartu. Per ora nessuna traccia di un possibile gesto doloso ai danni della Renault Scenic di Giuseppe Corongiu, i Vigili del Fuoco intervenuti per spegnere il rogo e i militari della Radiomobile Carabinieri Cagliari e i colleghi di Pirri stanno proseguendo negli accertamenti.

Nel frattempo sulla pagina Facebook di AutodetermiNatzione, il post per esprimere la solidarietà nei confronti del dirigente delle Attività Produttive.

FACEBOOK. “Esprimiamo la nostra totale solidarietà e vicinanza a Giuseppe Corongiu e alla sua famiglia a nome di tutta AutodetermiNatzione. Giuseppe è dirigente della pubblica amministrazione, impegnato attivista nel mondo della lingua sarda e componente del direttivo dell’associazione Sardos, con la quale abbiamo condiviso l’intensa esperienza dell’ultima campagna elettorale. Condanniamo con fermezza questo atto così vile e ribadiamo la necessità di un intervento immediato e organico, per contrastare le intimidazioni e garantire la sicurezza e la serenità dell’operato degli amministratori pubblici”.