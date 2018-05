Accordo tra Avis e Telethon per la raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche

Da ieri la vendita dei cuori di biscotto in tre versioni

Di: Antonio Caria

È iniziata nella giornata di ieri 5 maggio, la vendita dei Cuori di biscotto Telethon, prodotti dal famoso biscottificio Grondona. Questo grazie al rinnovo dell’accordo tra l’Avis di Cossoine e la fondazione Telethon per sostenere la raccolta fondi per la ricerca sulle malattiie genetiche.

Quest’anno i biscotti sono disponibili in tre modalità: pasta frolla, con farina integrale e pasta frolla con gocce di cioccolato. Gli stessi sono contenuti in altrettante scatole, inserite in un shopper coordinato, di colore verde (integrali), rosa (pasta frolla) e gialla (con le gocce di cioccolato), in cui è possibile leggere la parole “Cuore” in 11 lingue.

Una confezione (peso 300 grammi) potrà contenere tre vaschette con 6 biscotta ciascuna. Il contributo mino è di 12 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 3495722987 e 0792977895. Inoltre è possibile inviare un messaggio di posta elettronica avis.cossoine@tiscali.it oppure consultare la pagina Facebook Avis Cossoine.