La domenica calcistica della squadre del Meilogu

Vince il Pozzomaggiore con il Li Punti. Pareggia il Thiesi a Olmedo. Sconfitte per Bonorva e Siligo

Di: Antonio Caria

Chiusa la terzultima giornata dei campionati che vedono impegnate le squadre del Meilogu. In promozione (girone B), sconfitta indolore per la Polisportiva Bonorva, già matematicamente salvo, che cede 3 a 2 sul campo della Macomerese. Per i biancorossi a segno Riccardo Sanna e Salvatore Deriu. Polisportiva che rimane a 39 punti in classifica.

Festa grande per il Thiesi (Prima categoria girone D) che, grazie al pareggio per 0 a 0 sul campo dell’Olmedo, ottiene la certezza matematica di salire in Promozione. Nello stesso girone, Il Pozzomaggiore di Andrea Ruiu supera, tra le mura amiche, per 3 a 1 il Li Punti grazie a una doppietta di Angelo Meloni (uno di rigore) e Mariano Solinas.

Finale di partita fatale per il Siligo che al Binza Manna, cede per 2 a 1 con il New Codrongianos. Per i gialloblu a segno Zichi. In classifica, i neroverdi di Giammario Rassu salgono a 64 punti seguiti dai rossoblu di Ruiu a 57. La formazione allenata da Mario Fadda resta a quota 42 punti.