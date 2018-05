Crollo nella chiesa di Sant'Agostino a causa della pioggia

Il crollo è avvenuto nel bagno

Di: Redazione Sardegna Live

Nella chiesa di Sant'Agostino, a Cagliari, è crollato il controsoffitto dell'unico bagno presente nello storico edificio.

La chiesa si trova in via Baylle, nel centro della città. Il crollo è stato causato da una infiltrazione d'acqua dovuta all'ondata di maltempo che si è abbattuta negli ultimi due giorni in Sardegna. L'intelaiatura in cartongesso si è sbriciolata per diversi metri, rimanendo in parte appesa, e grandi pezzi di controsoffitto sono poi finiti sul pavimento.

Fortunatamente in quel momento non c'era nessuno all'interno del locale e non si sono registrati feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari. Il bagno e un'area aperta al pubblico della chiesa risultano ora inagibili. I pompieri stanno procedendo con la messa in sicurezza della struttura.