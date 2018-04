Maltempo. Primo maggio con la pioggia in tutta l'isola

L'allerta meteo diramata dall'Arpas

Di: Redazione Sardegna Live

L’Arpas, sulla base delle previsioni disponibili, ha diramato un’allerta meteo per il 1° e 2 maggio confermando che precipitazioni diffuse interesseranno l’intera Sardegna nelle due giornate.

Due saranno i cicloni che investiranno a partire da domani le regioni italiane. Inizialmente correnti di area umida confluiranno sulla Sardegna da Sud, successivamente i flussi ruoteranno verso Est.

Brutte notizie, dunque, per i tanti in attesa della giornata di vacanza del 1° maggio per scampagnate e gite fra amici, ancor più per chi, come ogni anni, aspettava di partecipare alla 362a edizione dei festeggiamenti in onore di Sant'Efisio.

Domani (giorno dedicato al compatrono di Cagliari), i fenomeni temporaleschi saranno inizialmente deboli e andranno intensificandosi in maniera significativa a partire dalla tarda mattinata. Il maltempo interesserà principalmente il versante occidentale dell’isola estendendosi però a tutta la Sardegna.

Il 2 maggio le precipitazioni saranno elevate su tutta la Sardegna interessando in maniera più intenda la parte centro-meridionale dell’isola.