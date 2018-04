Controlli senza sosta dei Carabinieri sui detentori di armi

Sono oltre 2mila le persone autorizzate dalla Questura di Nuoro a tenere armi in casa

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri delle 10 stazioni della Compagnia di Isili, stanno svolgendo una vasta azione di controllo su tutti i possessori di armi da sparo residenti nei comuni della giurisdizione.

Sono infatti oltre 2mila le persone, in gran parte cacciatori, autorizzate dalla Questura di Nuoro a tenere armi in casa per un totale di quasi 6.500 tra lunghe e corte.

I controlli nascono dall'esigenza di verificare che le armi possedute siano quelle effettivamente denunciate e che i detentori abbiano la prevista documentazione medica. La denuncia è obbligatoria anche per il possesso delle sole munizioni. È compito dei Carabinieri prevenire qualsiasi situazione di potenziale pericolo per la sicurezza pubblica vigilando sulla corretta custodia delle armi ed evitare un loro uso improprio. La legge impone, infatti, ai detentori di custodire le armi solo ed esclusivamente nel luogo indicato nella denuncia di detenzione e il divieto assoluto di consegnarle ai conviventi o lasciarle a loro disposizione.

Durante la settimana appena trascorsa i controlli hanno interessato 50 detentori. Le attività continueranno senza sosta.