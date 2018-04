Piazza Bande, inaugurato il Parco urbano

Lo spazio è stato realizzato a Sant’Orsola nord

Di: Antonio Caria

Martedì 24 aprile, alla presenza del sindaco Nicola Sanna, dell’assessore ai Lavori Pubblici Ottavio Sanna, dell'assessore alle politiche per le infrastrutture della mobilità Antonio Piu, di Inoria e Bastiana, figlia e moglie di Francesco Bande, è stato inaugurato il Parco urbano di piazza Bande, a Sant’Orsola nord, a Sassari.

«I lavori per la realizzazione e valorizzazione del parco hanno preso il via nel maggio del 2016 – ha spiegato l'assessore Ottavio Sanna -. Tanti gli interventi portati a termine dalle ditte Gemma Sud Mediterranea di Selargius, Floragricola Rocchi ed Eredi Manghina, tra cui la realizzazione delle fondazioni stradali, della pavimentazione pedonale della piazza e della segnaletica, per un investimento totale di 421 mila euro».

All’interno dello spazio (4mila 570 metri), è stata realizzata un’area parcheggio riservata ai residenti. Inoltre, si è proceduto alla manutenzione dell’area adiacente alla piazza (1300 metri). In agenda, anche la realizzazione di un percorso di walking urbano.

«Fin dall'inizio dei lavori l'obiettivo perseguito è stato quello di costruire un percorso di collegamento tra la piazza, il parco, i parcheggi, il giardino e il parco giochi – ha dichiarato il sindaco Nicola Sanna -. Inoltre, il nuovo Parco urbano è collegato al parco sportivo Adelasia Cocco, che si trova nelle vicinanze, e per il quale l’amministrazione comunale ha investito circa 300 mila euro».