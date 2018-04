Molestie e minacce all’ex convivente, stalker denunciato dai Carabinieri

La querela è stata sporta al termine di infiniti atti persecutori

Di: Alessandro Congia

Nel corso della giornata di ieri i carabinieri della stazione di San Bartolomeo della compagnia di Cagliari al termine dell’attività investigativa sporta da una querela di una donna classe 1987 di Cagliari, è stato denunciato per atti persecutori e maltrattamenti contro familiari e conviventi un uomo classe 1990 di Cagliari.

Questi dal 2016 , con comportamenti vessatori e molesti anche in presenza della figlia minorenne consistenti in talvolta in percosse, costringeva la donna a tornare a vivere presso l’abitazione dei propri genitori.

Lo stesso infatti la seguiva in diverse occasioni pedinandola e tempestandola di chiamate telefoniche e messaggi sino al giorno in cui la ragazza decideva di sporgere denuncia. Addirittura in un episodio la donna intenta a passeggiare in compagnia di alcune amiche, veniva fermata dal soggetto che iniziava ingiuriarla e a minacciarla in maniera violenta.