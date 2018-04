Tragedia a Cagliari, scontro auto-scooter: muore un 47enne

E' deceduto al suo arrivo al pronto soccorso.

Di: Redazione Sardegna Live

Nella notte un incidente stradale si è verificato in via della Pineta all'incrocio con via

Milano.

Secondo una prima ricostruzione, una Volkswagen Polo guidata da un cagliaritano, proveniente da piazza Amsicora, mentre si dirigeva in via della Pineta e girava a sinistra si è scontrata contro uno scooter, Aprilia scarabeo, condotto da un 47enne di Oristano che percorreva la stessa via in senso opposto. Il conducente e il passeggero dello scooter sono stati soccorsi dal personale del 118 giunto sul posto e trasportati rispettivamente all’ospedale Brotzu e all'ospedale Marino.

Il conducente del motociclo, Alessandro Meloni, è però deceduto al suo arrivo al pronto soccorso per le gravi ferite riportate.

Sul luogo dell’incidente anche i Vigili del fuoco e la Polizia Municipale che ha eseguito i rilievi di legge per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.