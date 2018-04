Da Olbia Costa Smeralda via Malpensa: ecco le destinazioni internazionali Air Italy

Le tratte gestite tutto l’anno dal nuovo vettore

Di: Alessandro Congia

A poche settimane dall’avvio del nuovo network estivo di Air Italy da Milano Malpensa, previsto per il 1° maggio, la Compagnia propone molte soluzioni comode e vantaggiose per volare dal Centro-Sud Italia verso Milano, dal 1° giugno verso New York e Miami e dal 9 settembre verso Bangkok.

Per raggiungere New York da Napoli infatti si può partire alle 09:40 da Capodichino e si atterra a New York alle 16:00, mentre al ritorno si decolla dall’Aeroporto JFK di New York alle 20:30 e si atterra a Napoli alle 14:05 del giorno successivo. La tariffa per un volo di andata e ritorno parte solo da 403 euro. Per volare verso la Grande Mela da Palermo gli orari sono quasi identici (andata 09:45-16:00, ritorno 20:30-14.15) e la tariffa parte da 415 euro. Altrettanto interessanti sono le connessioni e le tariffe per Miami partendo da Roma, Napoli, Palermo, Catania, Olbia e Lamezia Terme (quest’ultima da settembre).

In questi giorni la Compagnia sta iniziando ad aprire alle vendite il network autunno-inverno 2018/19, che verrà interamente annunciato nelle prossime settimane con alcune interessanti novità. Una prima anticipazione riguarda il nuovo collegamento annuale fra Milano Malpensa e Olbia, operativo quattro volte alla settimana, il Mercoledì, Venerdì, Sabato e Domenica. Grazie al nuovo Olbia – Malpensa invernale, il Costa Smeralda sarà comodamente collegato tutto l’anno con le destinazioni internazionali di lungo raggio di Air Italy come Stati Uniti (New York e Miami), Tailandia (Bangkok) e le altre che saranno annunciate a breve.

Anche sui voli point-to-point fra Milano Malpensa e Roma, Napoli, Catania, Palermo, Olbia, Lamezia Terme le tariffe sono molto vantaggiose e partono da 34 euro, tutto incluso, solo andata, per persona. Il servizio di Business Class di Air Italy parte anche dalle città periferiche grazie ai voli nazionali per Milano Malpensa, che offrono la doppia classe, con 16 posti in business e162 in economy disponibile per tutti i passeggeri e, in particolare, pensato per le prosecuzioni con i voli di lungo raggio. Tutte le promozioni sono prenotabili su airitaly.com, tramite App, contattando il Call Center 892928 o presso la propria agenzia di viaggio di fiducia.