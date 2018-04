In scena un irripetibile evento “Oggi Sposi & Fabulous Wedding”

Il sogno realtà diverrà. Villa Fanny 14 – 15 aprile

Di: Redazione

“I viaggi più belli si fanno nei sogni”...

Come tra le pagine di un libro, la favola più bella quella che ci ha fatto sognare ad occhi aperti... quella che ci ha fatto credere di poter essere principesse anche solo per un giorno.

Abiti meravigliosi, scenari magici e incantati in cui protagonista indiscusso è l’amore.

“Oggi Sposi & Fabulous Wedding”, non una semplice esposizione ma un percorso emozionale in cui il giorno del “S ” prenderà vita attraverso la fusione di uno stile romantico e un mood classic chic con la dinamicità che contraddistingue i tempi moderni.

Un evento speciale, in una location esclusiva, Villa Fanny, boutique hotel ricavato da un’antica dimora in perfetto stile Liberty, in Viale Merello a Cagliari, che la famiglia Cellino con maestria ha saputo riportare alla luce realizzando una “perla” dell’accoglienza.Un luogo incantato dove tra antiche pietre e giochi di luce prendono vita i sogni e dove angoli magici e romantici aprono le porte di un mondo incantato da vivere insieme.

Sabato 14 e domenica 15 aprile dalle 11 alle 22... alla scoperta della favola tra le pagine del libro della vita...un evento esperienziale, “Oggi Sposi & Fabulous Wedding”, unico in Sardegna che metterà in scena arti e servizi come in un magico racconto da fiaba tra le note di musica che accompagneranno i vari momenti di gusto e spettacolo, le opere d'arte floreale e gli abiti da sogno che saranno accostati ad allestimenti esclusivi in un perfetto “Cinderella Style” studiato e creato ad hoc per l’occasione.

La location sarà impreziosita da migliaia di meravigliosi fiori, forniti dalla nota azienda Midiflor, in un magnifico e suggestivo allestimento realizzato dal pluripremiato maestro d’arte floreale “Gavino Casu”, in cui si darà largo respiro alla presentazione di angoli romantici rendendo fiabesco lo splendido giardino, che per l’occasione attenderà l’arrivo di “Cenerentola”, impersonata dall’attrice e performer Stefania Secci, e della sua carrozza incantata.

Al calar della sera la villa vestirà di luce la sua maestosità grazie a spettacolari giochi di luci architettoniche e d’ambience, progettati e curati da Stand Up azienda leader nel settore degli eventi, che valorizzeranno spazi interni ed esterni.

L’insieme di tutte queste emozioni ospiterà un’emozione ancora più grande... quella creata dall’arte della danza che sa commuovere, toccare, ispirare... grazie alla rinomata scuola di danza “ Assunta Pittaluga” che ha creato uno splendido spettacolo ad hoc per l’evento.

Spettacoli live si alterneranno a Bubbles Show e a piacevoli momenti di degustazione di dolce e salato.

Verrà presentata la nuova “ veste “ del notissimo profumo “Araxi” dall’anima tutta sarda, così come chi lo indossa per l'occasione, Francesca Carrucciu Miss Sardegna Italia, madrina dell'evento.

I mezzi della fantasia illuminano di meraviglia il buio della notte... ed nella notte che abitano le “favole”. Le favole ciaprono le porte di un mondo incantato fatto di principi, principesse, cavalli alati, carrozze e castelli... di strepitio, magia e furore. Tutto nasce da quel desiderio di realizzare il proprio sogno cos come nelle favole da bambini...

Architetture fatate, dimore belle e romantiche, giardini incantati... favolosi scenari d’amore che fanno da scrigno prezioso a tutte quelle emozioni che stanno al di fuori del tempo e dello spazio.

Seguendo la scia di questi forti desideri inconsci, abbiamo pensato di far sognare tutti i futuri sposi, di rendere reale la magia di un sogno, organizzando due giornate, in cui principi e principesse potranno mettersi alla prova per il giorno più bello.

A disposizione di tutti coloro che vorranno immortalare gli incredibili momenti di emozioni e condivisioneun “Wedding Photo Set” per scattare splendide foto ricordo che prenderanno vita grazie alle suggestioni create dallo splendido Backdrop di fiori profumati... e per le future spose un’occasione da non perdere il “Wedding Work in Progress” dove potranno scegliere e curare la propria immagine con prove trucco e acconciatura ed emozionarsi durante la sfilata di meravigliosi abiti da sposa.

Durante l’evento verrà omaggiato il magazine “Oggi Sposi & ...” nato e realizzato in Sardegna e primo magazine dedicato al mondo del Wedding in due lingue, italiano e inglese e sfogliabile su smartphone e supporti digitali attraverso il codice QR.

L’evento sarà raccontato anche sulle pagine Web della rivista internazionale patinata “Elle Spose”.Una due giorni ricca di avvenimenti che si concluderà con il “Pasta Time” offerto dalla famiglia Cellino e l’arte del celebre dj “Sandro Murru” alla consolle per il Party Finale.

La regia di questo esclusivo e speciale set curata da tre straordinarie società specializzate nel settore del Wedding Multisensoriale, dello Style e della Moda.Oggi Sposi & Exclusive Wedding di Alessia Ghisoni e Cinzia MurgiaDama di Zucchi Daniela e Maria Francesca Sedda

Venus Dea di Maurizio Ciaccio