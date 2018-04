Sangue e solidarietà per i talassemici sardi: il bel gesto dei tassisti di Cagliari

Una manifestazione riuscitissima grazie alla sinergia voluta da Thalassa Azione Onlus

Di: Alessandro Congia

Il raduno dei donatori, organizzato dall'associazione di persone con talassemia Thalassa Azione Cagliari onlus, federata Thalassa Azione Centrale Onlus: non si è trattato del consueto "Raduno del Cuore", che da oltre sei anni l'associazione organizza con associazioni, club e gruppi di persone in genere (appassionati di auto e moto, atleti e sportivi, forze dell'ordine e politici ecc) ma di una manifestazione che partendo da Roma si è estesa in varie città del Paese fino a Cagliari dove la Cooperativa Radio Taxi 4 Mori di Cagliari ha radunato i propri soci - tassisti e in collaborazione con Thalassa Azione Cagliari li ha "convocati" presso il centro raccolta sangue Avis di via Talete. Sabato ci sono state ben 41 donazioni e circa 30 sono quelle dei tassisti. Alcuni che non sono riusciti a donare per mancanza di tempo hanno garantito che sarebbero andati nei giorni a seguire.

Soddisfazione per l'iniziativa è stata espressa dal responsabile dei raduni Ivano Argiolas che è anche Presidente Regionale della Onlus. "Siamo stati contattati dalla Cooperativa dei tassisti di Cagliari che ha aderito alla manifestazione nazionale promossa dal loro collega di Roma Marco Salciccia. L'hanno voluto intitolare "l'albero della sangue non esiste - tutti taxi per amore", chiaro riferimento al fatto che il sangue non cresce negli alberi, ma è presente dentro ognuno di noi".

Non usa mezzi termini il Presidente dei tassisti Taxi 4 Mori Mario Congera che si dice felice di questa iniziativa: "Ho potuto donare anche io dopo tanto tempo e sono felice perché è un gesto gratificante che non costa nulla e mi fa sentire utile. Non dimentichiamo che donare il sangue significa letteralmente salvare una vita. Sono contento anche della risposta dei miei colleghi e anche chi non è potuto venire ha fatto il possibile per mandare un parente o un amico".