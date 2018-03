Polizia, controlli nei locali e discoteche: nessuna irregolarità

In campo la Questura di Cagliari e i colleghi del Commissariato di Quartu

Di: Alessandro Congia

Nell’ambito dei servizi predisposti in questi giorni dalla Polizia di Stato, per di garantire il massimo livello di sicurezza in tutto il territorio della Provincia di Cagliari, sono in corso controlli amministrativi finalizzati alla verifica del rispetto della normativa relativa alla gestione dei locali pubblici.

I servizi organizzati dalla Questura di Cagliari e svolti dal personale della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e del Commissariato di P.S. di Quartu Sant’Elena sono finalizzati all’accertamento dell’adozione, da parte dei gestori dei locali, delle misure di sicurezza previste dalla normativa e in particolare quelle riguardanti i limiti di capienza massima.

Da un primo bilancio dei controlli, effettuati anche nella serata di ieri e che hanno coinvolto i principali centri di aggregazione giovanile, discoteche di Cagliari e dell’hinterland, non sono emerse irregolarità e, soprattutto, non si sono riscontrate situazioni di sovraffollamento.

Continuano, dunque, i sopralluoghi predisposti dalla Questura in occasione delle festività pasquali, nell’ambito dei quali anche i servizi della Squadra Amministrativa proseguiranno nei prossimi giorni, per garantire ai cittadini i massimi livelli di sicurezza anche nel loro tempo libero e nelle loro occasioni di svago e divertimento.