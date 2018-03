Rai2, The Voice of Italy: Angelica Paola Ibba entra nel team di J-Ax

La bella 16enne cagliaritana conquista tutti con il suo straordinario talento

Di: Redazione Sardegna Live

Non solo i giudici di The Voice, Angelica Paola Ibba, di Cagliari, ha convinto proprio tutti: il pubblico in studio e soprattutto il grande pubblico a casa.

Lei che ha soli 16 anni, è salita su quel palco con grande sicurezza e ha cantato "Issues" di Julia Michaels.

Il suo più grande sogno è riuscire a sfondare nel mondo della musica. Il suo idolo è il fratello maggiore, pilota di aerei. Da lui ha imparato a credere nei propri sogni. The Voice per lei è il primo passo verso un futuro fatto di musica.

“Semplicemente brava, gran bella voce”, il commento di Albano, seguito da Renga che le ha chiesto di cantare una canzone anche in italiano. Angelica ha cantato “Come saprei” di Giorgia, un piccolo accenno per dare ancora conferma del suo talento. Grandi complimenti anche da Cristina Scabbia.

Lei ha scelto di entrare a far parte del team di J-Ax che per convincerla ha detto: “Angie quando hai fatto la tua esibizione io mi sono rilassato, la tua voce mi ha fatto sentire bene. Se vuoi qualcuno che può modernizzare la tua voce vieni nel team delAX”.

IL VIDEO