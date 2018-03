La domenica calcistica delle squadre del Meilogu

Vittorie per Bonorva e Thiesi, pareggia il Siligo con la Frassati, cade il Pozzomaggiore a Codrongianos

Di: Antonio Caria

In archivio la ventitreesima giornata di campionato che ha visto impegnate, con alterne fortune, le quattro squadre del Meilogu. In promozione (girone B), impresa della Polisportiva Bonorva che batte per 2 a 1 l’ormai ex capolista Porto Rotondo, grazie alle reti di Riccardo Sanna e Ouro. La classifica vede i biancorossi di Massimiliano Nieddu a 34 punti.

In prima categoria (girone D), torna il successo la Polisportiva Thiesi che batte, in trasferta, il Li Punti Calcio per 3 a 0 grazie a una doppietta del suo bomber Gigi Marras e alla rete di Marco Mura. Neroverdi che allungano (+4) sull’inseguitrice Pozzomaggiore, sconfitta per 1 a 0 a Codrongianos. 2 a 2, invece, tra Frassati e Polisportiva Siligo, con gli ospiti a segno con Piras e Ninaldeddu. In classifica guida la squadra di Giammario Rassu a 51 punti seguita dalla formazione di Andrea Ruiu a 47. I gialloblu di Mario Fadda si portano a quota 33 punti.