Donna precipita dal quinto piano di un hotel di Olbia e muore

Si sospetta un suicidio, ma i carabinieri del comando territoriale di Olbia non escludono altre ipotesi

Di: _

Il corpo di una donna, caduta dal quinto piano della camera di un albergo di Olbia dove aveva alloggiato stanotte col compagno, e' stato scoperto stamane dal personale, che ha dato l'allarme.

Sul posto, attorno alle 6.45, sono intervenuti il personale del 118 che anno soltanto potuto constatare il decesso. Si sospetta un suicidio, ma i carabinieri del comando territoriale di Olbia non escludono altre ipotesi. In mattinata all'hotel Panorama, in via Mazzini, e' attesa una squadra del Ris di Cagliari, che raccoglierà elementi utili alle indagini.

Sono in corso accertamenti sul compagno della donna, che abitava in Sardegna. Il corpo e' stato trovato in via Garibaldi, una delle strade su cui si affaccia l'albergo quattro stelle nel centro di Olbia. I carabinieri stanno ascoltando anche altri clienti dell'hotel e il personale.