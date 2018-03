Elezioni comunali. In Sardegna 43 Comuni al voto

Il giorno delle votazioni, che potrebbe cadere l'ultima settimana di maggio, non è stato ancora ufficializzato

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 43 in Sardegna i Comuni chiamati al voto in primavera per l’elezione del nuovo sindaco e del consiglio comunale.

La data delle prossime elezioni dovrebbe coincidere con quella che il ministero dell'Interno fisserà per le amministrative nel resto d'Italia. Per ragioni di risparmio, la Regione - che in base a una legge regionale potrebbe decidere liberamente la data - e' orientata sull'election day nazionale. Il giorno del voto, che potrebbe cadere l'ultima settimana di maggio, non è stato ancora ufficializzato con delibera dalla Giunta regionale, in attesa di comunicazioni dal Viminale.

Fra i Comuni sardi chiamati a rinnovare sindaco e consigli comunali, solo due superano i 15mila abitanti e potrebbero andare al secondo turno, nel caso nel primo il candidato più votato non superasse il 50% dei voti validi.

In particolare, si voterà a Iglesias, che cinque anni fa ha eletto al ballottaggio l'attuale sindaco Emilio Gariazzo (Pd), alla guida di una maggioranza di centrosinistra, e ad Assemini (Cagliari), nel 2013 primo Comune sardo a guida Cinquestelle: il primo cittadino Mario Puddu, eletto al secondo turno, ha coordinato la campagna elettorale del M5S in Sardegna in occasione delle politiche dello scorso 4 marzo.

Città

metr. CA 3 comuni Comune (popolazione legale) Sindaco uscente Coalizione Assemini (26.620) Mario Puddu Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it Decimomannu (7.831) Anna Paola Marongiu Maracalagonis (7.523) Mario Fadda L.C.: Prima Maracalagonis

Prov. NU 10 comuni Comune (popolazione legale) Sindaco uscente Coalizione Austis (*) (876) Galtellì (2.472) Giovanni Santo Porcu L.C., Pro Garteddi Irgoli (2.345) Giovanni Porcu L.C., Insieme per Irgoli Jerzu (3.228) Roberto Congiu L.C., per Jerzu Macomer (10.511) Antonio Onorato Succu L.C., Democrazia e Partecipazione Meana Sardo (1.913) Angelo Nocco L.C.: Nuraghe e Cielo Azzurro Oliena (*) (7.355) Ortueri (*) (1.262) Sarule (1.770) Mariangela Barca L.C., Obiettivo Comune Sindia (1.811) Demetrio Luigi Daga L.C., Sindia 2013

Prov. SS 7 comuni Comune (popolazione legale) Sindaco uscente Coalizione Aglientu (1.171) Antonio Tirotto L.C.: Generazione Futura Budoni (4.846) Giuseppe Porcheddu L.C., Dialogo Civico Cheremule (455) Salvatore Masia L.C., Cheremule Bene Comune Chiaramonti (*) (1.735) Palau (3.772) Putifigari (757) Giancarlo Carta Sedini (1.378) Stefano Ruiu L.C., Progetto Sedini