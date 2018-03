Scioperi. Alitalia cancella sei collegamenti, Ryanair quattro

Qualche disagio per l'adesione, al di sotto del 50%, per autisti e personale non viaggiante del Ctm

Di: Ansa

Sei voli cancellati da Alitalia e quattro da Ryanair su Cagliari. Qualche disagio, sempre nel capoluogo sardo, per l'adesione, al di sotto del 50%, per autisti e personale non viaggiante del Ctm, l'azienda che svolge il servizio di trasporto pubblico locale nell'are metropolitana.

Quest'ultimo dato è ancora parziale mentre vengono rilevati in queste ore le corse non effettuate dagli autobus dell'azienda per i trasporti extraurbani della Regione, l'Arst. Sono gli effetti del "giovedì nero" dei trasporti, che si fanno sentire anche in Sardegna.

Alitalia ha cancellato i collegamenti da Cagliari per Roma delle 13.50 e delle 15 e quelli da Roma per Cagliari delle 14.10 e delle 16.10. Saltato anche il volo Cagliari-Milano delle 16.10 nonché il Linate-Cagliari delle 15.25. Ryanair ha cancellato i voli in arrivo nel capoluogo sardo da Bologna (delle 11.50) e Barcellona (delle 17.45) e le partenze per i due scali delle12.15 e delle 15. Ancora nessun dato disponibile sul versante ferrovie.

Lo sciopero generale proclamato dall'Usb, a cui si aggiungono le agitazioni promosse dai sindacati di base e quelle delle sigle confederali, non tocca le fasce di garanzia della mattina e della sera.