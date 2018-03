Ugo Cappellacci indagato per presunta corruzione: "Da questo momento farò lo sciopero della fame"

"L'atto è stato consegnato alla stampa 5 giorni prima delle elezioni, con l'evidente intento di condizionarne il risultato: è un illecito penale gravissimo"

Di: Redazione Sardegna Live

"Da questo momento e fino a quando non sarà aperta un'indagine, farò lo sciopero della fame".

La decisione è stata presa intorno alle 19 dal coordinatore regionale di Forza Italia Sardegna, Ugo Cappellacci, eletto due giorni fa alla Camera e stamani al centro delle cronache giudiziarie per una richiesta di proroga delle indagini della procura di Cagliari per una presunta corruzione, peculato, bancarotta e truffa derivanti da un finanziamento di 750mila euro che, secondo l'accusa, Cappellacci avrebbe fatto ottenere alla FM Fabbricazioni Metalliche, quando era presidente della Regione Sardegna.

"Fideuram, Cisi, Ila, Municipalizzata di Carloforte, alluvione di Olbia. Sono nomi che per me rappresentano anni di vita bruciata, di dolore con indagini, fango e infamie che poi si sono risolte in archiviazioni, proscioglimenti e assoluzioni. Ho subito delle pene da innocente", continua Cappellacci.

"Non posso continuare a tacere e subire. L'ho fatto per anni, ho subito in silenzio e con dignità ma è arrivato il momento di non tacere più. Questo atto (riferito alla fuga di notizie sull'indagine dal palazzo di Giustizia di Cagliari, ndr), - denuncia Cappellacci - è stato consegnato alla stampa 5 giorni prima delle elezioni, con l'evidente intento di condizionarne il risultato: è un illecito penale gravissimo".

Il coordinatore sardo di Forza Italia chiede e pretende "un'indagine per individuare il responsabile di questo infame reato, per accertare la responsabilità di chi usa illegalmente le vicende giudiziarie per colpire la mia persona ed il mio partito. Da questo momento e fino a quando non sarà aperta un'indagine, farò lo sciopero della fame".