Volti, storie e scatti: “Con tutto il cuore del mondo”, il contest dedicato alle donne

Il concorso si sviluppa principalmente sulla pagina Facebook “Volti, storie e scatti”

Di: Alessandro Congia

Volti, storie e scatti è un concorso fotografico ideato da Alessia Serrau in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Il concorso quest’anno è alla sua seconda edizione e vede la collaborazione con il Cif Sestu, il Centro italiano femminile, di cui Annalisa Usai è la presidente: “Un’ associazione tutta al femminile come il Cif, ha particolarmente a cuore i festeggiamenti della giornata internazionale della donna. Proprio per questo, nell’ultimo congresso nazionale si è dato un titolo a questa manifestazione che vuole fungere da filo conduttore “Abitare il proprio tempo. Il Cif nella complessità dell'oggi con i valori di sempre”. Il contest ideato da Alessia, e fortemente condiviso da noi, ha come obiettivo principale quello di esaltare la figura femminile e tracciarne il corso storico sociale, raccogliendo il “cuore” di tutte le donne, al fine di mettere in evidenza il loro splendore, la loro audacia, l’entusiasmo e la passione che sono in grado di comunicare in tutto quello che fanno, nonostante la complessità dell’oggi”.

Il tema di quest’anno è volto a celebrare le donne e le loro passioni, infatti il titolo scelto per l’occasione è “Con tutto il cuore del mondo” e si ispira alla frase dell’eroina Antigone della celebre tragedia di Sofocle “Nata per condividere non l’odio, ma l’amore”: “Antigone è un personaggio che mi sta molto a cuore”- dice Alessia Serrau, ventenne di Sestu e da poco socia del Cif - “non solo perché è una donna, cosa inusuale per il tempo, ma soprattutto perché la frase che ho scelto come leitmotiv esprime una legge che le donne conoscono molto bene, la legge dell’amore”.

Il concorso si sviluppa principalmente sulla pagina Facebook “Volti, storie e scatti”, dove i partecipanti sono invitati a mandare fotografie coerenti con il tema; le cinque foto più votate sul social attraverso i “likes” accedono alla fase finale, dove una giuria composta da Simona Orrù, Rosaria Serra, Alessandra Deidda e il vincitore della scorsa edizione Riccardo Murgia, sceglie lo scatto più meritevole. La vincitrice o il vincitore riceveranno in regalo una macchina fotografica istantanea.

A questo proposito per la serata di premiazione, che sarà domenica 11 marzo alle 18:00 a Casa Ofelia (in via Parrocchia, a Sestu), si ricorderà una donna che è riuscita a celebrare le donne nel mondo, Grazia Deledda, prima vincitrice del Premio Nobel per la letteratura. A parlarne sarà Alessandra Ghiani, redattrice e web director. "Un concorso che ha come obiettivo principale la valorizzazione delle donne e della loro specificità", conclude Paola Secci, sindaca di Sestu.