Il nonnino-giramondo Janus River arriva in Sardegna in sella alla sua due ruote

L’ottantenne in giro in sella alla sua bicicletta, salutato dal sindaco Ignazio Locci

Di: Alessandro Congia

Eccolo il nonnino-giramondo Janus River, in questa immagine tratta dalla pagina istituzionale del Comune di Sant’Antioco, in compagnia del primo cittadino Ignazio Locci.

Sul social del municipio, un post pubblico che stende il tappeto rosso al personaggio: “Oltre 450 mila chilometri percorsi, 154 paesi visitati. Janus River, 81enne di origini russo-polacche, da 17 anni gira il mondo a bordo della sua bicicletta: ieri ha fatto tappa a Sant’Antioco, dopo aver visitato Carloforte e Calasetta, e oggi partirà alla volta di San Giovanni Suergiu, dove trascorrerà una giornata, per poi proseguire il suo percorso attraverso i Comuni della Sardegna. Il suo lungo viaggio, iniziato nel lontano 2000 dalle Isole Canarie, si concluderà in Cina, a Pechino, nel 2028. Nel suo taccuino, oltre alla Cina, mancano ancora Sud America e Australia. Janus River arriva in Italia nel 1978 e, dopo diverse esperienze lavorative, nel 2000 decide di iniziare questo lungo viaggio con l’intento di toccare i cinque continenti, affidandosi esclusivamente all’ospitalità delle istituzioni e delle persone che incontra sulla sua strada”.