Incidente sulla SS 125, due donne ferite in maniera non grave

Sul posto Vigili del fuoco, polizia stradale e 118

Di: Redazione Sardegna Live

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina sulla Strada statale 125, presso la località “Janna e frore”, nel Comune di Siniscola.

Una Citroen C1, condotta da una giovane donna di Tanaunella (Budoni), e con a bordo un'altra passeggera, per cause in corso di accertamento è uscita di strada capottandosi sulla carreggiata.

Le due donne, dopo le prime cure, avvenute sul posto dell’incidente, sono state trasportate con l’ambulanza all’ospedale di Nuoro. Sul luogo dell'incidente, attorno alle 9:50, sono intervenuti i Vigili del Fuoco della vicina sede distaccata che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto coinvolta. Sul Posto la Polizia stradale ha effettuato i rilievi.